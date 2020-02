Mondkapjesvirus slaat toe in Den Haag

In de Hofstad Apotheek aan de Korte Poten in Den Haag komt een Russisch echtpaar binnen. Nog voordat het tweetal aan de beurt is, ziet het stel het al: overal in de apotheek hangen pamfletten met de tekst dat de mondkapjes zijn uitverkocht. Eerst in het Engels, dan in het Nederlands. De Russische vrouw lacht. ‘Oké, we begrijpen de boodschap’.

Ze zijn zo hard gegaan

Zo gaat het bij bijna alle apotheken in Den Haag de hele dag. Die in het Statenkwartier heeft hetzelfde antwoord. ,,Wij hebben ook geen mondkapjes. We hadden ze wel, maar ze gaan zo hard. We weten niet wanneer ze weer komen.”

Quote We hebben een oude voorraad, maar alstu­blieft niet onze naam noemen, dan worden we overspoeld Medewerker apotheek in Den Haag Zuid-West

Oudere mensen maken zich zorgen

We stuiten op één apotheek in Den Haag Zuid-West die nog wel wat mondkapjes heeft. ,,We hebben nog een oude voorraad”, zegt een woordvoerder. ,,Wilt u alstublieft niet onze naam noemen, want dan worden we overspoeld.”

Ze verkopen er mondkapjes ‘met name aan oudere mensen die zich grote zorgen maken’. Zoals die oudere dame die zonder mondkapje niet naar de supermarkt durfde. ,,We zeggen er wel bij dat het dragen van een mondkapje nu niet nodig is. Wat langer en wat vaker handen wassen is effectiever.”

Dagelijks mensen aan de balie

Om een nieuwe voorraad mondkapjes, die een paar euro per stuk kosten, te bemachtigen, lukt de apothekers op het moment niet. Dat is ook de mededeling die mensen krijgen bij de apotheek in Transvaal. ,,We krijgen dagelijks mensen aan de balie die er naar vragen en veel telefoontjes. Helaas, we hebben ze niet.”