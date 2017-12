Mondriaan hekelt mbo Keuzegids: 'Die is niet serieus te nemen'

'Dit is onwettig!' Wethouder boos over plan om grootverdieners aan te pakken

14 december De Haagse politiek eist alsnog een aanpak van grootverdieners bij scholen en in de zorg. Via aanbestedingseisen moeten de topinkomens aan banden worden gelegd, vindt de raad. De wethouder van financiën baalt: 'Nu moet ik weer iets doen dat onwettig is!'