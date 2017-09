Mondriaan kleurt ook buiten de lijntjes

De kunstenaar voelt zich in die tijd op zijn doeken aangetrokken tot kaarsrecht getrokken vlakken in de primaire kleuren, maar laat zich in zijn vrije tijd juist kennen als iemand die graag naast de lijntjes kleurt. Dan verruilt de schilder zijn kluizenaarsbestaan in het atelier aan de Rue du Départ voor de rokerige jazzkroegen van Parnasse. Dan spendeert hij zijn geld aan drank en aan vrouwen. Geen vrouwen voor het leven trouwens, uitsluitend vrouwen voor even. Want komen ze te dichtbij, dan trekt Mondriaan zich subiet terug in zijn zelfgekozen isolement. En altijd is er die rusteloosheid. Dus zodra Parijs naar zijn mening begint in te slapen, neemt hij de wijk naar New York. Want daar gebeurt het - in dan inmiddels de jaren veertig - en waar hij uiteindelijk zijn laatste adem uitblaast. Als na afloop de zaal, die plaats biedt aan 74 toeschouwers, goeddeels is leeggelopen, schuift muzikaal leider Michael Varekamp aan. De vermaarde jazztrompettist aarzelde geen moment toen deze kans zich aandiende om weer eens iets heel anders met Mondriaan te 'doen'. ,,Ik vind dat hij veel wegheeft van Miles Davis'', blijft Varekamp dicht bij huis. ,,Hij zocht de schoonheid zonder ooit behaagziek te worden. Je wordt niet gematst. Zo van: wat erin zit, dat komt eruit en gezelliger gaan we het niet maken.''

Romanticus

Ondanks de loeistrakke doeken die Mondriaan een groot deel van zijn leven maakte, heeft Varekamp hem tijdens zijn voorbereiding op de voorstelling als een 'ultieme romanticus' leren kennen. ,,Of ik hem ook niet tragisch vond?'' Varekamp denkt even na: ,,Nee, juist niet. Mondriaan leefde zoals hij was. Hij was geen geweldige danser, stond nogal eens op de voeten van anderen te springen. Maar hij danste. Omdat hij wilde dansen. In de liefde hetzelfde: Hij was verliefd op een vrouw die volgens alle maatstaven toen en nu veel en veel te jong voor hem was. Maar het kon hem niet schelen. Hij was verliefd!'' De twee uitersten van Mondriaan - streng in zijn werk overdag, alle remmen los 's avonds in de kroeg - komen ook in de voorstelling nooit echt samen. De muzikanten op het podium staan voor de nacht, de drie acteurs aansluitend bij de Mondriaan van overdag. Door die strenge verdeling is het telkens even alsof de voorstelling stokt. Varekamp: ,,In de repetitieperiode hebben we geëxperimenteerd met vormen waarbij muzikanten en acteurs op één podium stonden, maar dat werkte niet. In schilderstermen: dan gaan de kleuren door elkaar heen lopen.''



Het meest geraakt wordt Varekamp zelf in de voorstelling door het beeld dat zijn jonge muze oproept van Mondriaan op zijn kamertje. Een eenpersoonsbed, aangeschoven tegen een wand met afbeeldingen van blote danseressen. ,,Dat ontroerde me. Die eenzaamheid. Het is de prijs die hij betaalde, die hij bereid was te betalen, voor de kunst.''



Zou hij zelf ooit zover gaan? ,,Ik wist al heel jong dat ik trompet wilde spelen en heb daarvoor de nodige offers gebracht. Toen ik een huis kon kopen, besloot ik om het niet te doen. Zodat ik nooit om de hypotheek te kunnen betalen een broodmuzikant hoefde te worden. Maar wat Mondriaan deed: in zijn eentje op een kamertje te wonen om compromisloos te kunnen leven - zover zou ik niet gaan.'' Grijnzend: ,,Ik trek nog wel ergens de grens.''



De dansende Madonna. T/m 7 oktober, Appelloods, Den Haag.