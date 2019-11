Monet komt tot leven op het toneel

Het Haagse theatercollectief Het Vijfde Bedrijf voert in vijf weekenden in de aula van het museum een stuk op over het leven van de Franse schilder, van wie momenteel een grote overzichtstentoonstelling is te zien. Het Vijfde Bedrijf kruipt onder de huid van Monet via zowel de kunstenaar zelf als zijn stief- en schoondochter Blanche. Zij stond hem bij in zijn meest roerige en succesvolle jaren.