Monique leeft op straat: ‘Als je geen geld meer hebt, word je niet meer gezien als mens’

Monique komt te vroeg aan in het koffiehuis waar het interview plaatsvindt en wordt meteen weggestuurd. ,,Want wij weten van jouw gedrag hierbuiten", zegt de ober. Dus staat ze in de kou te wachten om haar verhaal te doen. ,,Het is mensonterend, hoe je soms wordt behandeld", zegt ze terwijl haar ogen vollopen. ,,Het kan iedereen gebeuren, die ober ook. Als hij me dan om hulp vraagt, zou ik er staan. Want ik begrijp het, ik kon vroeger ook op mensen neerkijken. Dat zal ik nooit meer doen.”



Vroeger had ze geld, werd ze niet weggestuurd uit koffiehuizen. Ze had een zeskamerwoning, een eigen onderneming zelfs, zegt ze, en drie kinderen onder haar hoede. Ze had geen flauw idee dat haar nieuwe vriend verslaafd was. Hij trok bij haar in en stal alles wat los en vast zat. Hij ging bij klanten langs en vroeg hun vooruit te betalen, stal haar nieuwe scooter en verkocht die voor wat coke. Voor ze het wist stond de politie voor haar deur en werd ze haar huis uitgezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar vriend vertrok met de noorderzon, maar de schulden bleven.



Het is 18.00 uur, station Den Haag Laan van NOI. De drukste tijd van de dag. Mensen rennen trappen op en af, hebben haast om thuis te komen na een lange werkdag. Maar Monique heeft geen werk en geen thuis. Dus staat ze hier. En vraagt ze twintig cent aan voorbijgangers. ,,Het lijkt weinig, maar tien keer twintig cent is een overnachting in het daklozencentrum. Ik ben ook al blij met vijf cent. Mensen gooien het gewoon op straat, maar voor mij is tien keer vijf cent een broodje."