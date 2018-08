Monopoloog speelde zelf maar heel af en toe het spelletje

Albert Veldhuis (6 augustus 1935 - 5 augustus 2018) werd geboren op Java. Zijn vader was een militair, die in de eerste dagen van de oorlog door de Japanners werd vermoord. Albert kwam met zijn broer en moeder in een kamp terecht. Over de dood van zijn vader en de periode dat hij gevangen zat, sprak hij niet of nauwelijks. Albert had het liever over iets anders. Zijn favoriete onderwerp was het monopolyspel.