Monsters die toch de weg op willen moeten worden gestopt. Word boos. Pak hun autosleutels af

Brandon kwam tekort als profvoet­bal­ler, maar werkte toch samen met Memphis: ‘Hij nam zelf contact op’

Ondanks een handvol wedstrijden in het betaald voetbal heeft Brandon Tichem (28) nooit de top gehaald. Maar door vol in te zetten op zijn maatschappelijke carrière als influencer en agent in de modellenwereld komt hij nu alsnog geregeld in contact met grote sterren als Memphis Depay. ,,Ik kom toch nog op de mooiste plekken van de wereld. Monaco of Mykonos, bijvoorbeeld.”

4 februari