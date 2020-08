Monsterse Reddingsbrigade: ‘Hoe meer stranddagen, des te groter de kans op verdrinkingen’

Buurtbewo­ners leggen bloemen voor omgebrach­te vrouw (31): ‘Als ik thuis was geweest, had ik nog kunnen helpen’

14:57 Buurtbewoners hebben bloemen gelegd bij het appartementencomplex in Leidschendam waar vrijdag een 31-jarige vrouw is doodgestoken. Buren zijn geschokt en tasten nog steeds in het duister over wat er is gebeurd.