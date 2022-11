Monteur ernstig gewond bij gasexplosie tijdens werkzaamheden in Rijswijk

Er ging iets mis tijdens de werkzaamheden waardoor een gasexplosie ontstond. De monteur die ermee bezig was raakte daarbij ernstig gewond. ,,Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht”, legt de woordvoerder van de brandweer uit.



Door de impact van de knal vielen delen van het kozijn en glas van de bovenste etage naar beneden. Deze kwamen op twee collega’s terecht. Zij raakten hierdoor ook gewond en zijn geholpen door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.



Een aantal woningen is uit voorzorg ontruimd en het gas en stroom is tijdelijk afgesloten. ,,Het is nog onduidelijk hoe lang het gaat duren voordat de bewoners terug kunnen. We zijn nu nog druk bezig om metingen te verrichten en Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente gaat de situatie beoordelen. In de loop van de middag moet meer duidelijk worden.”