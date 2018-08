Monument bewijst al 30 jaar waarde voor Indisch bewustzijn

Wandelend voetballen groeit aan populari­teit

10:01 Het is misschien wel de snelst groeiende sport in Den Haag en omstreken: walking football. Ofwel voetballen in wandeltempo, waarbij rennen niet is toegestaan. Overgewaaid uit Engeland en speciaal ontwikkeld voor ouderen die fysiek niet meer helemaal top zijn. Maar... die het spelletje nog voor geen goud willen missen.