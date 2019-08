Monument voor dood gevonden Batman als symbool voor alle slachtoffers dierenmishandeling

De komst van het monumentje voor de in Rijswijk dood gevonden hond Batman wordt steeds waarschijnlijker. Batman staat daarbij symbool voor alle slachtoffers van dierenmishandeling.

Volgens initiatiefnemer Michel Mulder wordt hij met het idee voor een gedenkplaats gesteund door de politiek in Rijswijk. Een crowdfundingsactie moet nog wel iets meer gaan opbrengen dan de ruim 2100 euro die nu binnen is. ,,Maar ik heb er alle vertrouwen in dat wanneer het stel dat Batman achterliet op 18 september voor de rechter staat er weer een piek ontstaat in het aantal donaties”, zegt hij.

De aan een boom gebonden achtergelaten Batman werd op 24 juni gevonden in het Wilhelminapark in Rijswijk. Een Hagenaar vond het karkas van Batman tot zijn schrik in een zee van maden.

Sociale media

De gruwelijke vondst maakte niet alleen heel veel los in Rijswijk, maar ook ver daarbuiten en op sociale media. Hondenliefhebbers uit Enschede wisten de eigenaren van de hond, een stel van 24 en 22 jaar uit Rijswijk, te achterhalen. De politie hield hen daarop aan.

Al snel ontstond naast het idee voor een monumentje ook een petitie voor hogere straffen voor dierenmishandeling. Die petitie is inmiddels ruim 33.000 keer ondertekend. Om het onderwerp op de landelijke politieke agenda te krijgen zijn er minimaal 40.000 handtekeningen nodig.

Maar dat het monumentje er kan komen, is voor Mulder zo goed als zeker. ,,De grootste partij van Rijswijk, Beter voor Rijswijk staat er achter en ook de wethouder die er over gaat is van die partij”, zegt hij. De gemeente Rijswijk moet een vergunning geven door het plaatsen van het monument.

Hoe het ontwerp van de gedenksteen of een andersoortig beeld voor de dierlijke slachtoffers er uit gaat zien, is nog niet duidelijk. ,,We hebben een oproep gedaan aan kunstenaars om een ontwerp te maken”, zegt Mulder. Zelf denkt hij aan ‘iets als een hond’.

De locatie zou volgens de initiatiefnemers het Wilhelminapark moeten zijn, de vindplaats van Batman. Mocht er zoveel geld binnenkomen dat er na het verwezenlijken van de gedenkplaats geld over is, dan gaat dat naar de dierenambulance.