Monument voor koningin Wilhelmina kwam, verdween en keerde weer terug

Rijswijker Hans Paping kan zich er behoorlijk over opwinden. ,,Dit is een schandvlek. Het Wilhelminamonument is respectloos behandeld de laatste 60 jaar: het staat ergens weggestopt in Park Hofrust. Het monument moet teruggegeven worden aan de Rijswijkers en weer een prominente plek krijgen. Daar is het voor bedoeld indertijd. En de lantaarn moet uiteraard weer licht geven!”



Waar hij zich zo druk over maakt? In park Hofrust wijst hij naar de lantaarn die enigszins verscholen staat onder bomen. Een sokkel van twee meter met daarop een gietijzeren sierconstructie. Opvallend kenmerk is het grote monogram van Wilhelmina en de jaartallen 1898 en 1938. Mensen laten hier hun honden uit zonder er acht op te slaan.