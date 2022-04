Monument voor oorlogsslachtoffers omringd door kale perken en lege bloembakken: ‘Trieste bedoening’

Regenboog­vlag voor zesde (!) keer vernield in Den Haag: ‘Ze hebben geen idee wat ze aanrichten’

Ze wordt er inmiddels boos en moedeloos tegelijk van. Dit weekend is voor de zesde keer de regenboogvlag in het Haagse Huijgenspark vernield. Marion Tahapary, voorzitter van COC, wil graag in gesprek met de daders. De gemeente Den Haag heeft haar al toegezegd dat de vlaggenmast in beton gegoten gaat worden, zodat deze niet nog een keer kan worden neergehaald.

25 april