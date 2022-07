Monument voor Surinaamse verzetsheld Anton: ‘Mijn moeder keek elke dag naar buiten of hij terugkwam’

In 1944 werd hij opgepakt door de ‘Sicherheitsdienst’ en een jaar later overleed hij in buitenkamp Sandbostel in Duitsland. Pas in 1960 werden zijn stoffelijke resten in een massagraf ontdekt en overgebracht naar Nederland. Zijn dochter Judith (91) zit op een stoel en kijkt in de brandende zon toe hoe de stratenmakers het werk afmaken. Dan tuurt ze naar boven en snikt bij de blik van de erker van haar vroegere ouderlijk huis. Emotioneel vertelt ze dat haar moeder daar jarenlang naar buiten zat te kijken in de hoop dat De Kom terug zou komen.