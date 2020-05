Monuta ’t Statenhuys verplaatst naar Den Haag en Voorburg

,,Het uitvaartcentrum had beperkingen in de ruimte en minder parkeerplaatsen dan we zouden willen”, zegt Jeanine van der Brink, Manager Uitvaartfaciliteiten bij Monuta. ,,We zijn al een tijd op zoek naar een ander pand op een A-locatie. Dat valt niet mee in Den Haag, dus hebben we nu besloten om eerst de activiteiten van de Statenlaan onder te brengen bij Uitvaartcentrum Innemee en bij Monuta Van der Togt.”