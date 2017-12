'Mooi als filelezer struikelt over Victory Boogie Woogie-tunnel'

Volgens Revis loopt de bouw op schema: 2018 staat in het teken van boren, in 2019 wordt de tunnel afgewerkt en in juli 2020 kunnen de auto's erdoor. De tunnel is dan de 'duurzaamste van Nederland'. ,,Er komen zonnepanelen op het dak en het fijnstof wordt afgevangen'', zegt Revis. De Rotterdamsebaan moet Den Haag bereikbaarder maken. ,,Nu staat alles vast als er op het Prins Clausplein wat gebeurt.'' De wethouder vergelijkt de huidige ontsluiting van de stad met een 'lolly op een stokje'. ,,Met de Rotterdamsebaan hebben we een hooivork.''



De naam Victory Boogie Woogie-tunnel is wel aan wat kritiek onderhevig. Sjaak Bral, columnist van deze krant, vond die naam te lang en stelt de 'Mondriaantunnel' voor als alternatief. Revis ziet daar niets in. ,,Veel te simpel en te algemeen. De Victory Boogie Woogie is toch de Nachtwacht van Den Haag. Het is helemaal niet erg als er straks een filelezer op de radio over de naam struikelt. Dan onthoudt iedereen het beter.''



Op 13 januari 2018 is er een open dag en kan iedereen de boorfabriek komen bekijken.