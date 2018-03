Mooi of niet? De ambassade geeft zich bloot

Wat een paar hekken al niet voor verschil kunnen maken? Jarenlang hebben fietsers en automobilisten een rare kronkel moeten maken om langs het gebouw van de Amerikaanse ambassade te komen. Nu alle hindernissen weg zijn, kunnen we eindelijk eens goed naar het gebouw kijken en onszelf de vraag stellen hoe mooi of lelijk het is.



De creatie van de Amerikaans-Hongaarse architect Marcel Breuer heeft in tegenstelling tot zijn ontwerp van de Bijenkorf in Rotterdam nooit op bijval kunnen rekenen van de plaatselijke bevolking. Ooit stond op deze hoek van Korte en Lange Voorhout het Hotel Paulez, een deftige plek die kon wedijveren met het ietsje verder gelegen Des Indes. Ironisch genoeg werd de nieuwe voorgevel, na een grondige verbouwing in 1938, destijds al verfoeid omdat hij vloekte met de klassieke architectuur van overbuurman de Koninklijke Schouwburg. Bij het bombardement op Bezuidenhout op 3 maart 1945 werd ook Paulez vernietigd. Omdat de Duitse Feldgendarmerie er zijn intrek had genomen, waren er weinig Hagenaars die daar een traan om lieten.



Na een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Beiroet in 1983, waarbij meer dan 60 doden vielen, kwamen rond de bunker van Breuer hoge plantenbakken te staan met daarin ijzeren staven. Na 9/11 was het hek helemaal van de dam en werden de barricaden almaar groter en grimmiger. Ook de Amerikanen voelden zich er niet lekker bij en besloten uiteindelijk hun plek in het centrum te verruilen voor nieuwbouw in Wassenaar.



Vorige week maandag was de officiële overdracht van het oude ambassadegebouw aan de gemeente Den Haag. Burgemeester Pauline Krikke mocht als eerste een wandeling maken door de lege gangen en liet zich verrassen door de architectuur. Vooral het overal in het pand doorgevoerde trapeziummotief vond zij prachtig. ,,Er moet nog wel wat gebeuren, maar de stad heeft er een iconisch gebouw bij gekregen'', zei zij bij de rondleiding. ,,Ook het verhaal erachter is bijzonder. Het is gebouwd met de Marshallhulp die Nederland na de Tweede Wereldoorlog van Amerika kreeg en dan ook nog op een plek waar de oorlog een gat heeft geslagen in de historische binnenstad. De ambassade symboliseert de wederopbouw en staat model voor onze jarenlange vriendschap met de Verenigde Staten. Nu de hekken weg zijn, kunnen we het gebouw omarmen. We gaan zorgen dat iedereen zo snel mogelijk naar binnen kan.''