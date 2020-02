Mooie beloning: ‘Finaleplek Hijs is het resultaat van hard werken’

Aan de vooravond van de finale om het Nederlands kampioenschap, die zondag tegen Flyers Heerenveen gespeeld wordt, is Hijs-coach Chris Eimers een tevreden man. ,,We hebben de Ron Bertelingschaal gewonnen, we haalden de halve finale van de beker en we staan op een mooie tweede plek. Cijfermatig ben ik tevreden over het seizoen tot nu toe, maar de ontwikkeling die we doormaken daarover ben ik nog het meest blij."