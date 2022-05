DE GOUDEN POLLEPEL Kreeft, ceviche en clubsfeer­tje: hier hebben ze alles in huis om een hotspot in town te worden

Een verrassende keuken met Japanse en Peruaanse gerechten in een prachtig interieur. De uitvoering van deze bijzondere Nikkei-keuken mag preciezer, zeker gezien de rekening, maar alles is in huis voor een hotspot in town. Deze week in de rubriek De Gouden Pollepel: BlueBlood

6 mei