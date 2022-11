Mooie stad achter de duinen? Verklote stad door VolkerWessels, zal je bedoelen

Negen jaar cel geëist tegen Tyrece B. (22) voor dodelijke drillrapru­zie Schevenin­gen

Justitie is ervan overtuigd dat Tyrece B. (22) een derde schot wilde lossen tijdens de drillrapruzie in Scheveningen twee jaar geleden. Het is aannemelijk dat het wapen, dat was gericht op Cennethson ‘Chuchu’ Janga (19), blokkeerde op het moment dat B. wilde schieten, aldus de officier van justitie. Cennethson overleed kort erna door messteken. Tegen B. werd vandaag negen jaar gevangenisstraf geëist voor poging tot doodslag, opruiing en verboden wapenbezit.

16 november