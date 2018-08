Mooie zaak, nu het tempo nog omhoog

Naast hun visrestaurant Vigo verbouwde de familie dit jaar de bekende kroeg Old Jazz, dat al een tijd te koop stond. Het resultaat is een stijlvol restaurant met een voorliefde voor art-decostijl. Denk aan gestoffeerde groene stoelen, Thonetkrukken, een grafische tegelvloer, een ruime bar waaraan ook kan worden gegeten, opvallende lampen, koperkleuren en Parijse bistrostoelen op een verwarmd terras. Tot in de puntjes verzorgd. Denken we. De toiletruimte laat zich niet beoordelen, omdat het daar heel donker is. Ik tip maar alvast: links is de dames-wc en papieren handdoekjes vindt u, op de tast, links van de wasbak.



We nemen binnen een tafeltje met hoge krukken en willen naast de fijne zachte prosecco van Tordera en een goed glas verdejo uit het Spaanse Rueda ook kraanwater. Daar toont Old Jazz zich oldskool. Water wordt op fles verkocht.



Natuurlijk biedt de menukaart veel zee. Er zijn oesters, vissoepen, krabgerechtjes, tonijn en moten zalm te bestellen en er is voldoende vlees en vega. Meerdere keukens zijn vertegenwoordigd. Aantrekkelijk voor het Statenkwartier met veel expats. Old Jazz hobbelt mee op de trend van shared dining, maar gelukkig hoeft dat niet. Niet iedereen heeft immers zin om te delen of ziet de lekkerste hapjes worden weggesnaaid.