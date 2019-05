Moord in volle aula Terra College dreunt nog dagelijks na bij weduwe Monique en haar dochters

Dief haalt AED-kast­jes leeg in Bezuiden­hout: ‘Een schande!’

16:11 Vrijwilligers van Burgerhulpverlening Bezuidenhout hebben bij de politie aangifte gedaan van de verdwijning van twee AED’s in hun wijk. De apparaten voor directe hulp bij mensen met een hartstilstand hingen in kastjes op de hoek van de Cornelis van der Lijnstraat en in de Van der Wyckstraat. Ze zijn in de nacht van maandag op dinsdag leeggehaald.