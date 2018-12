Moord op Julia verwoest ook leven van haar broer

Hij kreeg zijn mooie zus terug in een urn en was gisteren uit Rusland gekomen voor het proces tegen zijn zwager, de moordverdachte.

De broer van Julia (30) zit in een dik oranje jack in het midden van de rechtszaal. Hij wordt liefdevol omringd door een tolk Russisch en anderen die met hem zijn begaan. De jongeman is met bij elkaar gesprokkeld geld naar Den Haag gereisd om het proces bij te wonen tegen zijn zwager, de 41-jarige Andrei.

Die Rus met een goede baan bij de Shell in Den Haag wordt ervan verdacht Julia te hebben gedood en in stukken te hebben gesneden in hun huis in Scheveningen. Vervolgens gaf hij haar als vermist op. Ze zou van hem willen scheiden en dat zou hij niet hebben kunnen verkroppen.

Urn

Julia's crematie hebben haar broer en vader niet kunnen bijwonen. Er was geen geld om ervoor uit Rusland naar Den Haag te komen. Hun mooie Julia hebben zij teruggekregen in een urn. Een gebaar naar de nabestaanden dat is betaald door de meelevende Haagse begrafenisverzorger Dennis Friperson. Daardoor kon Julia worden herenigd met haar eveneens overleden moeder op een begraafplaats in Rusland.

Hoe zwaar het hem ook valt om met het verlies van zijn geliefde zus om te gaan, wil haar broer er alles aan doen om het proces bij te wonen, zegt hij via de tolk tegen de rechter. Die heeft hem net verteld dat de zaak inhoudelijk pas wordt behandeld op 20 februari en niet gisteren, zoals aanvankelijk de bedoeling was.

Visum

Maar Julia's broer had het ticket naar Nederland al, net als een visum. Daarom is hij toch op het vliegtuig gestapt. Julia's broer gaat nu naar verwachting terug naar Rusland en hoopt in februari weer in Den Haag te zijn. ,,Maar mijn vriendin is zwanger en de financiële middelen zijn beperkt", vertelt hij de rechter.

Ook geestelijk gaat het niet goed met hem, zegt advocaat Maarten de Klerk die hem als nabestaande en slachtoffer bijstaat. De dood van Julia heeft ook het leven van haar broer verwoest. Hij zal daar in februari op ingaan in zijn slachtofferverklaring.

Op die dag in februari moet ook verdachte Andrei aanwezig zijn, zegt de rechter streng tegen zijn advocaat. Een door de verdediging gevraagd tegen-onderzoek naar de geestelijke gesteldheid van Andrei, die door psychiaters als zeer complex is omschreven, wordt door de rechtbank niet nodig gevonden. Experts adviseren nu al tbs. Onder voorwaarden of met dwangverpleging.