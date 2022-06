Moord op zeewier is net zo gruwelijk als de moord op een zuiglammetje

column ‘Een ongeboren kind zogenaamd beschermen maar wel alle wapens toelaten die er maar bestaan’

‘Mijn dochter vroeg gisteren aan mij: ‘Hoe denk je over abortus?’ Ik zeg: ‘Vraag maar aan je zus.’ Ze zegt: ‘Maar ik heb helemaal geen zus.’ Ik zeg: ‘Precies.’ Gerard de Gleuvenglijder is er duidelijk over. ‘De vrouw beslist. Dat besluit in Amerika is genomen door mensen zonder baarmoeder.’ ‘Ik ben ook voor abortus’, zegt Schele Joop, terwijl hij de dooier van zijn ei doorprikt.

27 juni