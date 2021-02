Moord soms na tientallen jaren nog niet opgelost: Verdachte dan nog veroordelen is niet altijd makkelijk

Iwona Galla was een mooie vrouw. Stralend kijkt ze in fotocamera’s. Ze heeft veel vriendinnen, houdt van lezen en volleybal. Een slim meisje dat in Polen naar de universiteit gaat en afstudeert in pedagogiek. Opvallend in die tijd voor een plattelandsmeisje. Toch pakt ze in 2001 de bus naar het Westland om in de kassen een betere toekomst voor zichzelf te verdienen. Zonder het aan haar ouders te vertellen heeft ze twee jaar later dat werk ingeruild voor werken in een wietplantage. Ze kan er meer geld mee verdienen, en dat is wat ze zo graag wil. Maar als ze op 6 mei 2003 in een huis van een vriendin aan de Vuurdoorn in Naaldwijk aan de slag wil gaan, wordt ze vermoord. Vermoedelijk loopt ze een inbreker tegen het lijf die wiettoppen wil stelen.