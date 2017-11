Moorden op homo’s onderzocht, op zoek naar seriemoordenaar

Een student criminologie zet op dit moment alle zaken op een rij en gaat op zoek naar de overeenkomsten en verschillen. Het gaat in elk geval om vier zaken. Volgens teamleider Leo Simaïs is nu niet te zeggen welke kant het opgaat. ,,Het gaat hier puur om een eerste onderzoek naar eventuele samenhang. We leggen de meetlat er naast. Wat hebben we? Welke overeenkomsten zijn er als het gaat om tactische of forensische sporen.’’ Simaïs vertelt over het ‘verkenningsonderzoek’ aan de vooravond van een speciale avond in de Rijswijkse Schouwburg, die voor het publiek georganiseerd wordt om hen een kijkje in de keuken te geven van het werk van het coldcaseteam. Naast het oplossen van oude moordzaken spoort het team ook vermiste personen op. De bezoekers worden meegenomen in de dagelijkse werkzaamheden van het team en horen over de mogelijkheden dan wel onmogelijkheden van het werk. De politieman benadrukt dat zijn team uiteindelijk inzicht wil krijgen in alle coldcasezaken van de Eenheid Den Haag. Zijn team zal daarom in de toekomst op zoek gaan naar meer overeenkomsten tussen slachtoffers. Zo kent Simaïs ook dossiers van onopgeloste moorden op alleenstaande vrouwen.

Database

De vergelijking is mogelijk omdat het coldcaseteam als enige in Nederland een volledige database heeft waarin alle levensdelicten die in de Eenheid Den Haag sinds 1988 zijn gebeurd liggen opgeslagen. ,,We willen de database gebruiken om uit te sluiten dan wel om aan te tonen dat er sprake is van seriematigheid. Het kan niet zo zijn dat Koos H. (tot levenslang veroordeeld voor de moord op drie meisjes, overleden in 2015, red.) de enige seriemoordenaar is.’’



Simaïs betreurt het dat de Eenheid Den Haag tot nu toe de enige is met zo’databank. Het beste zou zijn, vindt hij, als de Nationale Politie een databank met alle levensdelicten in Nederland zou hebben, zoals de Verenigde Staten al veel langer heeft. ,,Een seriemoordenaar houdt natuurlijk niet op bij de grenzen van onze politie-eenheid.’’



Bij zijn onderzoeken roept het coldcaseteam hulp in van externen. Bij de vergelijking die nu gemaakt wordt voor de homomoorden gaat de politie te rade bij misdaadjournalist en schrijver Paul Hofman, die het boek De Roze Moorden schreef. Ook haalt ze informatie bij Rotterdamse collega’s, die eerder moorden op prostituees naast elkaar legden. Dat leidde in april tot de aanhouding van een 58-jarige Schiedammer. Hij zou mogelijk vijf vrouwen hebben omgebracht.



Tijdens de avond, maandag in de Rijswijkse Schouwburg, krijgen bezoekers ook gelegenheid mee te denken. Er ligt informatie over specifieke zaken, waarover de politie informatie zoekt, zoals over de vermoorde mannen Pieter Hornstra (Den Haag, 1994) en Maarten Redeker (Den Haag, 2007).



Volgens Simaïs zijn de nabestaanden die hij sprak heel dankbaar dat de politie hun geliefde niet is vergeten. ,,Maar eigenlijk moet het vanzelfsprekend zijn dat we de zaak nooit in een kelder zullen laten verstoffen. We moeten blijven jagen op degene die dit op zijn geweten heeft. Bij elke auto die ze in de straat horen, elk geluid dat ze ’s nachts horen, moeten ze denken dat ze door ons opgehaald worden.’’