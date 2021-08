Moordenaar Melissa (18) ontkent dat hij minderjarigen prostitueerde: ‘Het was een script voor televisie’

Moordenaar Leidschen­dam­se sprak in tv-programma over verleden als pooier

12 mei Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar een 29-jarige man uit Eindhoven, nadat hij in een tv-programma sprak over zijn gewelddadige verleden als pooier van minderjarige meisjes. Volgens Omroep Brabant gaat het om Govinda M., die in 2015 werd veroordeeld voor het doden van zijn vriendin in Leidschendam.