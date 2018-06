Moordverdachte Gerard P. en slachtoffer Maria hadden turbulente relatie

Moordverdachte Gerard P. uit Den Haag en zijn omgebrachte Portugese vriendin Maria hadden een turbulente relatie. De vrouw, die eindigde in een koffer in een meer bij Alkmaar, zou zelf ook agressief geweest zijn. Dat beeld schetste de advocaat van P. vrijdag tijdens de pro forma zitting bij de Haagse rechtbank.

Maria de Jesus dos Santos Consalves werd vorig jaar op 25 augustus voor het laatst levend gezien, toen ze een woning in het Haagse Laakkwartier binnen ging. Haar partner Gerard P. zou de 49-jarige daarna met zeven messteken om het leven hebben gebracht. Ook was haar keel dichtgeknepen en had hij haar geslagen.

Uit camerabeelden bleek dat de man op de dag nadat ze voor het laatst was gesignaleerd, zakken beton de woning in Laak binnenreed. Weer een dag later reed hij een zware koffer op een steekwagentje naar buiten. Haar lichaam zou daarna in het Starnmeer gedumpt zijn. Begin dit jaar verklaarde P. al dat hij schuldig is aan de dood van Maria, maar dat het per ongeluk was gebeurd.

“Wat er is gebeurd en hoe ik ermee ben omgegaan, er zijn geen woorden om dat goed te praten”, zei de 44-jarige P. vrijdag in de Haagse rechtbank. “Maar er moet wel fatsoenlijk onderzoek gedaan worden.” P. en zijn advocate vroegen vrijdag de rechtbank om een man te verhoren die in 2015 een tijdje bij het stel in huis woonde. Hij zou kunnen verklaren over een ruzie waarbij Maria de verdachte een knietje probeerde te geven.

De rechtbank vond het echter niet nodig om de voormalige huisgenoot van het stel nog eens te verhoren. “Er worden al andere mensen verhoord over uw turbulente verhouding:”, zei de rechter tegen P. en zijn advocate.

Tijdens een eerdere zitting bij de rechtbank werd Gerard P. ook in verband gebracht met een ander levensdelict. Vrijdag vertelde de officier van justitie dat dit nog in onderzoek is bij een ‘cold case’ team. “Het is niet relevant voor deze zaak.” De inhoudelijke behandeling van de moord op Maria is op 2 november.