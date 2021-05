Moordverdachte heeft spijt dat ‘man met witte hondje’ overleed

Het 38-jarige slachtoffer werd in de middag van 5 september 2020 op de tweede verdieping van een flat aan de Schoutendreef in de Haagse wijk Vrederust met een mes neergestoken. Arturs Bardins bezweek nog diezelfde dag aan zijn verwondingen. ,,Ik wil mijn spijt betuigen dat hij is overleden’’, zei S. in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie verdenkt de verdachte, die afkomstig is uit Letland, van moord.