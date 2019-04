Moordverdachte van fatale steekpartij Weimarstraat zelf bedreigd, dood Bjorn was zelfverdediging

De dood van de 25-jarige Bjorn Amattarmoedji op 17 januari in de Weimarstraat in Den Haag was het gevolg van zelfverdediging, zegt de advocaat van moordverdachte Richenol de W. Dat hij stak, kan de 27-jarige zich niet eens herinneren. ,,Maar zijn handen zaten onder het bloed.”

Vanuit coffeeshop Het Achterhuis ziet een beveiliger de 27-jarige Hagenaar lopen, samen met een oudere vrouw. Ze is zijn moeder, zal later duidelijk worden. Niet veel later ziet de beveiliger dat de man ruzie krijgt. ,,Het was meteen: bam’’, vertelde de eigenaar van Het Achterhuis een dag later. De daadwerkelijke steekpartij voor kinderopvang Toermalijn kunnen ze bij de coffeeshop in het donker niet zien. Camerabeelden uit de buurt laten zien dat Richenol in beeld komt rennen, er commotie is en dan toeslaat. In de armen van zijn broertje en een vriend sterft Bjorn.

Toch is dit maar een gedeelte van het verhaal, zegt Rosalie Rijkhoff, de advocaat van Richenol de W. Het klopt, dat hij met zijn moeder over de Weimarstraat liep. Hij had al lange tijd ruzie met een andere groep. Zodra hij ze op de Weimarstraat in het oog kreeg, probeerde hij elk contact te mijden. Maar ze achtervolgen hem, trekken een mes en sluiten hem in. Daarop heeft De W. volgens de advocaat geprobeerd zichzelf af te weren en krijgt hij op een gegeven moment een mes in handen. Zelf had hij geen mes meegenomen, vertelt ze.

Geen tijd

Volgens de aanklager wijzen de beelden ‘geenszins’ op zelfverdediging. Ook de getuigenissen van omstanders vertellen een ander verhaal, zegt hij. Maar, stelde Rijkhof vanmorgen in de rechtbank daartegenover, de verhalen uit die andere groep waren op elkaar afgestemd. De W. werd meteen opgepakt en gescheiden van zijn moeder die erbij was. Zij vertellen min of meer hetzelfde verhaal, terwijl moeder en zoon volgens de strafpleiter geen tijd hadden om hun verhalen op elkaar af te stemmen.



Inmiddels wordt er extra aanvullend dna-onderzoek gedaan naar de sporen die op het mes zijn gevonden. Uit eerder onderzoek kwam naar voren dat het om een zogenoemd ‘mengprofiel’ gaat, wat betekent dat het dna op het mes van meerdere mensen afkomstig is.



Lang zocht de politie ook naar een getuige die langsfietste toen de fatale steekpartij plaatsvond. Of deze inmiddels is gevonden, werd vanmorgen niet duidelijk.