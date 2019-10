Moordzaak die twee scenario's kent: Viel Judith, of doodde Maurice R. haar?

Musicalhit Aladdin in seizoen 2020-2021 in Circusthea­ter te zien

12:44 De Disney-musical Aladdin komt in het seizoen 2020-2021 naar Nederland. De voorstelling wordt in het Circustheater in Scheveningen de opvolger van Anastasia, dat vorige maand in première ging, heeft producent Stage Entertainment Nederland vandaag gemeld.