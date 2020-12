Moppentapper Bertus (87) was dé kantinebaas van DUNO

Bertus van der Zijden groeide op in een gezellige familie in Laakkwartier. Hij was de benjamin in het gezin. Z’n vader was banketbakker bij Paul C. Kaiser (waarvan de slogan ‘Heel Den Haag eet het graag’ was) aan de Elandstraat en z’n moeder had een winkel waar vogels en zangzaad werden verkocht. In het weekend werden thuis feestjes gevierd en werd er toneelgespeeld, cabaret gemaakt en gevoetbald. Het was een warm gezin en Bertus had een fijne jeugd. Aanvankelijk voetbalde hij bij VV Rijswijk op Landgoed Te Werve maar toen hij trouwde en naar een zolderetage verhuisde aan de Walnootstraat haalde een vriend hem over om naar het dichterbijgelegen DUNO over te stappen.