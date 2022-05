Moska komt op voor vrouwen en doorbreekt taboes, daarom krijgt zij de Haagse emancipatieprijs

De Kartiniprijs is een gemeentelijke emancipatieprijs en wordt jaarlijks uitgereikt. Met deze onderscheiding wil Den Haag álle Haagse inwoners inspireren en stimuleren. Iedereen die bijdraagt aan een gelijkwaardige positie en participatie van vrouwen in Den Haag komen ervoor in aanmerking. Andere genomineerden waren Coöperatie Eva en Aynur Dogan. De Kartiniprijs werd dit jaar voor de zestiende keer uitgereikt.

Het juryrapport is lovend over het werk van Masqsooid: ‘Al meer dan dertien jaar zet Moska zich in als vrijwilliger, participatiewerker en sleutelpersoon voor het empoweren van vrouwen op verschillende gebieden. Ze werkt het doorbreken van taboes, maakt eer- en gender gerelateerde thema’s bespreekbaar en agendeert actuele onderwerpen. Zo is zij bijvoorbeeld naar aanleiding van de uitzending #BOOS in gesprek gegaan met vrouwen en jongens uit de wijk over grensoverschrijdend gedrag en straatintimidatie.’

Quote Vrouwen hebben een inhaalslag gemaakt, maar zij kijken nog steeds tegen een achter­stand in de samenle­ving aan Arjen Kapteijns, wethouder Den Haag

Volgens Kapteijns is de prijs nog altijd hard nodig: ,,Jarenlang strijden vrouwen voor een gelijkwaardige behandeling. Met gelijkwaardigheid bedoel ik dat mannen en vrouwen dezelfde rechten, ontplooiingskansen en beloning moeten hebben. Vrouwen hebben de laatste decennia een inhaalslag gemaakt als het gaat om opleiding en werk, maar we kijken nog steeds tegen een achterstand van vrouwen in de samenleving aan”, ziet hij. ,,Kijk maar eens naar het bedrijfsleven, de media en politiek. Er is nog veel werk te doen, ook in Den Haag.”

Vernoemd

De gemeentelijke vrouwenemancipatieprijs werd in 2007 ingesteld. De prijs is vernoemd naar de Javaanse Raden Adjeng Kartini (1879-1904), die zich van jongs af aan verzette tegen de traditionele normen en waarden ten opzichte van meisjes die zij als onderdrukkend ervaart.

