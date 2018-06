Moskee bang voor escalatie bij Pegida barbecue

We moeten ons niet laten provoceren tot escalatie of onverant­woord gedrag

Dat zegt de voorzitter van de moskee in een schriftelijke verklaring. Het is de eerste openbare reactie van voorzitter Abdelhamid Taheri op de aangekondigde barbecue met varkensvlees voor de moskee aanstaande vrijdag, midden in de ramadan.



,,Wij hebben bewust niet gereageerd om onnodige escalatie te voorkomen”, schrijft Taheri. ,,Maar de situatie is nu zo grimmig en gespannen geworden, dat het bestuur van de moskee het nu wel nodig vindt iets te zeggen.”



Hij benadrukt ‘het concept’ van vrijheid van meningsuiting, vergaderen en betogen goed te begrijpen als die binnen de wet vallen en niet tot ongeregeldheden en gevaar voor mensen en de samenleving leiden. ,,Wij vinden het de taak van de autoriteiten te bepalen of de actie van Pegida wel of niet binnen die kaders valt”.