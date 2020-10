Moskeeën in Haagse regio blijven open: ‘Er komen nu toch veel minder mensen’

Voor kerken, synagoges en moskeeën in Nederland gelden geen beperkende maatregelen, zoals bijvoorbeeld in theaters of andere ruimtes waar veel mensen bij elkaar komen. Waar elders een maximum van 30 bezoekers geldt, mogen gebedshuizen een onbeperkt aantal bezoekers ontvangen. Zo werden er in Staphorst afgelopen weekend in een kerk drie diensten voor in totaal 1800 gelovigen gehouden. Dat de diensten met zo veel kerkgangers daar werden gehouden leidde landelijk tot grote ophef.