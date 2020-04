Moskeeën smeken Haags college: ‘Maak eeuwigdurend begraven snel mogelijk voor overledenen’

Lachen in tijd dat er niks te lachen valt? ‘Grappen maken over corona is als poseren voor Playboy’

12:02 Sommigen zullen het ongepast vinden: grappen maken over een ziekte waaraan nu al vele honderden Nederlanders zijn gestorven. Maar hoe denken theaterdirecteuren, cabaretiers en andere professionele grappenmakers daarover? ,,Grappen maken over corona is als poseren in Playboy: alles mag, als het maar smaakvol is.''