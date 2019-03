Moskeeën stellen gebedsruimtes open om samen de aanslagen te verwerken

Op verschillende plekken in Den Haag zijn afgelopen weekeinde de slachtoffers herdacht van de aanslag in Nieuw-Zeeland. Saamhorigheid is het thema.

Samen verder en elkaar echt leren kennen. Dat was het thema van verschillende herdenkingen afgelopen weekeinde in Den Haag na de bloedige aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland waarbij vijftig moskeegangers in koelen bloede zijn doodgeschoten.



Moskeeën en islamitische organisaties stelden hun gebedsruimtes open en ook werd speciaal ruimte gehuurd in een zalencentrum om samen te komen en de slachtoffers van de terreuraanslagen te herdenken. In Zalencentrum Opera aan de Fruitweg kon een condoleanceregister worden getekend dat later wordt aangeboden aan de ambassadeur van Nieuw-Zeeland.

Broederschap

De organisatie van die bijeenkomst was in handen van de Federatie Islamitische Organisaties en het Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden. ,,Wij tonen onze verbondenheid met de moslims in Nieuw-Zeeland en staan stil bij deze vreselijke gebeurtenis", aldus de organisaties. De bijeenkomst stond in het teken van saamhorigheid en broederschap.



In de oudste moskee van Nederland, de Mobarak Moskee aan de Oostduinlaan, kreeg een vredesconferentie georganiseerd door jonge moskeegangers een nog urgentere lading door de aanslagen in Christchurch van de dag ervoor.

Bitter

Samen de tragische gebeurtenis te boven te komen, met de nadruk op samen, iedereen, ongeacht achtergrond en religieuze richting, dat was de inzet van de bijeenkomst. Een groot aantal buurtbewoners van Benoordenhout was ingegaan op de uitnodiging erbij te zijn op de Oostduinlaan.



Wethouder Rachid Guernaoui sprak er vanuit zijn portefeuille integratie. ,,Ik heb mijn tekst en gedachten uiteraard aangepast door deze afschuwelijke aanslag", zegt hij. In dat kader sprak hij over 'een realiteit die soms gruwelijk en bitter is'. Toch riep hij op vooral ook te blijven geloven in het goede van mensen.



Guernaoui liep ook vooruit op het actieplan 'Integratie en Inburgering' dat hij over enkele weken naar de gemeenteraad hoopt te sturen. ,,Taal, werk en samen zullen daarin de trefwoorden zijn."