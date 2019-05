Moslima’s As-Soennah getraind om moskee te beveiligen bij ramadan

Volgens voorzitter Abdelhamid Taheri zijn er geen aanwijzingen dat iemand iets beraamt, maar zijn de mensen toch bang. ,,De beelden van de aanslag in Nieuw-Zeeland heeft iedereen nog op het netvlies. Dit kan bij ons ook gebeuren. De mensen zijn ongerust en bang. Het laat ze niet zomaar los.’’ Mocht het misgaan tijdens de iftar-maaltijd of tijdens speciale gebedsdiensten tijdens de ramadan, dan hebben de moslima’s instructies hoe te handelen. ,,In de paniek of onrust die kan ontstaan kunnen zij hun hoofd koel houden, helpen en optreden.’’ De ramadan is zondag begonnen. As-Soennah laat uit voorzorg ook een burgerwacht van mannen surveilleren. ,,Eergisternacht was de eerste ronde en zij hebben alles in goede banen geleid.’’

Babypop

As-Soennah heeft volgens Taheri de beveiliging verder opgeschroefd, nadat de rechtsextremistische groep Pegida er in maart een spandoek ophing met een beledigende tekst met ernaast een pop die de profeet Mohammed verbeeldde. Een babypop was voor zijn kruis opgehangen. Die actie werd als zeer intimiderend en bedreigend ervaren in de moskee, aldus Taheri. As-Soennah heeft daarna extra beveiligingscamera’s opgehangen.



Samenwerkingsverband Islamitische Organisaties Regio Haaglanden (Siorh) heeft alle gemeentes in Haaglanden een brief geschreven waarin ze de politie en gemeentes oproept te overleggen met de moskeeën over de veiligheid tijdens de ramadan. Deze eindigt op 6 juni.



