Moslimgemeenschap schrikt van corona-uitbraak in moskee: ‘Bestuurders durven leden niet aan te spreken’

De islamitische gemeenschap in Den Haag is opgeschrikt door een corona-uitbraak in een moskee aan de Loosduinseweg. Een van de bezoekers is overleden. Het gaat om de Surinaamse moskee Faizul-Islam, die als een van de weinige moskeeën in de ramadan haar deuren opende. Moslimorganisaties drukken moskeebesturen op het hart om de landelijke richtlijnen in acht te nemen.