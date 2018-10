Moslimorganisaties maken zich zorgen over toename aantal bedreigingen

Een haatdragende spandoek die bij een moskee in Naaldwijk wordt opgehangen, de Haagse as-Soennah moskee die het mikpunt is van ‘intolerantie’ en waar rechtsextremisten voor de deur willen demonstreren, een moskee in Leiden waar demonstranten willen protesteren... Het zijn maar drie voorbeelden van bedreigingen - in één week tijd - waar het samenwerkingsverband mee komt.