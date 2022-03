Moslims zamelen ton in voor herbouw afgebrande moskee: ‘Hopen op strengere controle overbewoning ernaast’

Documentaire Grote brand in Haagse Schilders­wijk maakt veel indruk op brandweer: ‘Dit was niet normaal’

Een huilende vrouw belde op 20 mei 2021 in paniek naar de meldkamer. Vlammen namen haar woning over en er was veel rook. ,,Can you please come here”, klonk het door de telefoon. De machteloosheid was in haar stem te horen.

18 januari