Motie tegen plan om fietsers uit Grote Marktstraat te weren: ‘Maak einde aan onduidelijke inrichting’

Haagse wethouder blij met nieuwe wetgeving: ‘Signaal is overduide­lijk: vaccineren is norm’

16:12 Dat niet-gevaccineerde kinderen in de toekomst geweigerd mogen worden op kinderdagverblijven is een goed en stevig signaal, vindt zorgwethouder Parbhudayal. ,,Het is overduidelijk: vaccineren is de norm.”