Motor en bestelauto beschadigd bij ongeval in Rijswijk

Poolse Marek (25) ging zondag zwemmen bij Ter Heijde, maar kwam niet meer terug

14:37 De 25-jarige Pool Marek Matejek is nog steeds niet gevonden. De man dook zondagmiddag de zee in bij het strand van Ter Heijde. Zijn landgenoot Tomek Janczyk, woonachtig in Den Haag, maakt zich ernstig zorgen. ‘Marek is nog steeds niet gevonden en de tijd werkt helaas niet in ons voordeel’, schrijft hij op Facebook.