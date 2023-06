Motor komt onder auto terecht bij ongeluk in Den Haag

Overleden persoon gevonden in woning in Rijswijk: ‘Het was er vaak hommeles, politie paar keer gebeld’

In een portiekwoning aan de Mandolinestraat in Rijswijk is dinsdagmiddag een overleden persoon gevonden. Dat bevestigt de politie, die uitgebreid onderzoek doet naar wat er in het huis is gebeurd. Het zou gaan om de bewoonster, moeder van drie zoontjes.