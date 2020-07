Motoragent gewond na botsing met auto in Leidschenveen

De motoragent reed met zwaailichten aan over de Marcus Aureliuslaan, toen een auto de politiemotor over het hoofd zag. De agent is op de zijkant van de auto gereden.

Hulpverleners hebben de politieman eerst behandeld in de ambulance. Vervolgens is de diender zonder spoed met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. De Laan van Leidschenveen is afgesloten vanaf de Donau in de richting van de Zoetermeerse Rijweg, meldt calamiteitensite Regio15.