Motoragent klapt op lesauto in Schilderswijk

Haagse moslims herdenken slachtof­fers van terreuraan­sla­gen in Nieuw-Zee­land

12:52 Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de terreuraanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland afgelopen vrijdag organiseren twee islamitische organisaties in Den Haag vanmiddag een bijeenkomst die in het teken staat van saamhorigheid en broederschap.