'Motorbabes' laten met het haar in de wind hun motoren ronken tijdens eerste tour

Met ronkende én gepoetste motoren, wapperende haren en vooral heel veel zin in hun eerste gezamenlijke tour verzamelden de vrouwen zich 's morgens rond 09.45 uur aan de Sylvain Poonstraat in Den Haag. Omstreeks 10.00 uur vertrokken zij richting Zoetermeer, maar niet voordat eerst de neuzen letterlijk en figuurlijk in dezelfde richting waren gezet.

Voor vertrek werd eerst het (te wensen) rijgedrag doorgenomen, zo legt Marianne Zwart (52) uit Wateringen, één van de motormuizen, uit. ,,Het rijgedrag is heel belangrijk. Denk aan afspraken over vaste posities in de groep, dat er onderling niet wordt ingehaald en wat gebeurt wanneer de groep elkaar onderweg kwijt raakt.'' De dames benadrukken dat zij niet alleen veiligheid belangrijk vinden, maar dat zij er ook belang aan hechten dat mensen zich niet aan hen ergeren. ,,Motorrijders staan niet altijd in een goed daglicht. Wij zien graag dat mensen ons voorbij zien komen en denken: 'Dat ging netjes''', legt Zwart uit.

Praten

Na de formaliteiten kon de tour dan echt beginnen. Vanuit Wateringen werd door zestien dames koers gezet in de richting van Zoetermeer, waar zich nog acht motorrijdsters bij de groep voegden. Allemaal zijn zij afkomstig uit de regio Haaglanden. Via een speciale Facebookgroep voor 'Motorbabes' in Nederland kwamen zij met elkaar in contact, waarna via Whatsapp de eerste onderlinge afspraken volgden voor korte ritjes.

Verder werden tips en foto's van de pronkstukken op twee wielen uitgewisseld, maar elkaar echt leren kennen, dat gebeurde niet. Een aantal vrouwen besloot hier verandering in te brengen door zoveel mogelijk van de 37 leden die hun app-groep telt samen te laten komen.

Nadat de datum geprikt was, ging Zwart aan de slag met de route. ,,Ik heb een mooie tocht uitgezet met de nodige stops voor een lunch, een 'bakkie' en tijd om met elkaar te praten'', vertelt ze.

Volledig scherm 24 vrouwen reden mee tijdens de tour. © Perry Hokke

Mannen niet welkom

En dat er een hoop afgekletst is, daar kan geen twijfel over bestaan met zo'n groep vrouwen bij elkaar, die van mening is dat motorrijden met een groep vrouwen er toch echt heel anders aan toe gaat dan met een groep mannen. ,,We rijden niet alleen rustig, maar genieten ook van de omgeving. Waar mannen veelal gecharmeerd zijn van snelheid, zijn wij dat bijvoorbeeld door een molen langs de route'', legt Zwart uit.

Voor één dag waren mannen dan ook niet welkom. Zielig? Nee, volgens de dames niet. ,,Er bestaan al aardig wat motorgroepen voor mannen. Niet alle vrouwen vinden het prettig om altijd met zo'n groep mee te rijden, vanwege het hoge tempo bijvoorbeeld. Daarom is deze damesgroep een welkome afwisseling'', zo zijn de vrouwelijke motormuizen van mening.