Motorrijder brengt losgeslagen paard na spectaculaire achtervolging tot bedaren

Zoals bijna elke dag, was Bouwman zaterdagmorgen op zijn motor onderweg naar zijn werk in Noordwijk, waar hij manager is in een groot hotel. ,,Ineens zag ik op het fietspad een vrouw rennen. Ze droeg een felgroen jack, dat op de rug onder de modderspetters zat'', legt de motorrijder uit.

Al snel werd het hem duidelijk dat de vrouw van haar paard gevallen was en dat het dier het op een lopen had gezet. Hij aarzelde geen moment, stopte zijn motor en liet de amazone achterop springen om samen de achtervolging in te zetten.

Heldendaad

Waar menigeen zijn actie na afloop als heldendaad bestempelde, blijft Bouwman zelf nuchter: ,,Het was eigenlijk automatisme. Ik zag de paniek in de ogen van die vrouw, en haar onmacht. Dan doe je dat gewoon.''

Hoewel het paard zich niet zomaar liet vangen, wisten de motorrijder en de amazone het dier uiteindelijk na een spectaculaire achtervolging toch tot bedaren te brengen. Ondanks dat het paard met hoge snelheid en rakelings langs de motor galopeerde, was Bouwman - die zelf nooit op een paard zou klimmen - geen moment bang. Dit kwam mede dankzij twee wijze lessen die hij vroeger, toen hij nog in Drenthe woonde, leerde over de paarden die in het weiland rondliepen: 'zorg altijd dat ze genoeg ruimte hebben en ga nooit achter ze staan'.

Zo gezegd, zo gedaan en na het nodige geroep kalmeerde het dier, waarna hij kon worden herenigd met zijn eigenaar. Na het paard was ook zij - en zij in positieve zin - door het dolle heen. Ontzettend opgelucht was ze volgens de bestuurder van de motor, die na afloop nog eens uitgebreid door haar bedankt werd.

Goede afloop

De hele achtervolging werd vastgelegd door de camera op de helm van Bouwman. Eenmaal op zijn werk, waar hij alsnog op tijd aankwam, is hij samen met de chef-kok uit het hotel eens goed voor de beelden gaan zitten. Dankzij de goede afloop kon hij er gelukkig met het nodige plezier naar terugkijken.

Volledig scherm De achtervolging werd door de camera op de helm van Bouwman vastgelegd. © Videostill