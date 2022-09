Motorrijder en bestuurder busje met elkaar in botsing op Valkenboslaan

Zo zijn wij In deze familie is muziek dát wat ze met zijn allen delen: ‘Blijft moeilijk om door te dringen’

Vraag Stella Makadoero en haar dochters naar van dat speciale in hun familie en ze roepen in koor: ‘muziek. Dat is geen hobby, hét is een passie!’ Ondanks dat het volgens hen moeilijk is om door te breken in de entertainmentbranche, brengt het hen geluk. ‘Het is goed zo.’

31 augustus