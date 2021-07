Motorrijder en fietser gewond geraakt na aanrijding

Prostaat­kan­ker­pa­tiën­ten HMC sneller naar huis na bestraling dankzij nieuwe verdoving

27 juli In het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) zijn prostaatkankerpatiënten sneller weer op de been na een bestraling dan voorheen. De behandeling duurde eerst een dag, maar kan nu in 2,5 uur uitgevoerd worden. De nieuwe methode is bedoeld voor patiënten bij wie de tumor na een eerdere behandeling is teruggekeerd.